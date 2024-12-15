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Грузия досталась футболисту

Грузия досталась футболисту

Грузию возглавил многократный чемпион страны по футболу @ Irakli Gedenidze/Reuters Tекст: Андрей Резчиков Новым президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, он получил более 55% голосов.

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