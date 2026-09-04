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ЕСПЧ решил прекратить рассмотрение индивидуальных жалоб против России

ЕСПЧ решил прекратить рассмотрение индивидуальных жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение прекратить рассмотрение индивидуальных жалоб, поданных против России, в связи с дефицитом ресурсов.

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