Мигранты в Карелии захватили леса: под угрозой физической расправы не дают местным собирать ягоды. Полиция бездействует

Оглавление Экстремальное сафари вместо сбора лукошкаСтвол в лицо и перспектива болотной могилыКарелы против ножей и народный бунтВыжженная земля и голодные медведиГлухие чиновники и картель Самохваловых История о том, как тихая карельская тайга превратилась в филиал Дикого Запада, где правят не законы Российской Федерации, а приезжие выходцы из постсоветских республик с ружьями наперевес.