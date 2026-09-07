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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Уоткинса против «Неома», «Аль-Ахли» Сперцяна сыграет с «Аль-Кадисией» во вторник, «Аль-Наср» Роналду примет «Абху» в среду

В понедельник, 7 сентября, «Аль-Хилаль» Олли Уоткинса примет «Неом». Во вторник «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна, «Аль-Иттихад» Джорджиньо Вейналдума – с «Аль-Фейхой».

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