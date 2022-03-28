В Союзе пенсионеров рассказали, когда в России повысятся пенсии

Рост пенсий в ближайшие три месяца анонсировали в Госдуме. О том, что это вопрос, который нужно решать на высшем политическом уровне, Общественной службе новостей рассказал председатель Союза пенсионеров России, эск-сенатор Валерий Рязанский.