Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Пусть останавливают все свои танки и всю технику нефть то Российская.В Киеве пригрозил...
  • Anlrey Borsuyacow
    Англосаксов надо просто посылать на Х...Й! И все, все их заявления, рассуждения и прочий бред к рассмотрению не прини...Разведка Великобр...
  • W357 Ц753W357
    Эти миллиардеры как проститутки и вашим и нашим , твари продажные.СМИ узнали о приз...

В Союзе пенсионеров рассказали, когда в России повысятся пенсии

В Союзе пенсионеров рассказали, когда в России повысятся пенсии

Рост пенсий в ближайшие три месяца анонсировали в Госдуме. О том, что это вопрос, который нужно решать на высшем политическом уровне, Общественной службе новостей рассказал председатель Союза пенсионеров России, эск-сенатор Валерий Рязанский.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх