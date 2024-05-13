TCL возглавил китайский рынок телевизоров: Xiaomi и Huawei тоже нарастили продажи

TCL неожиданно стал лидером по поставкам телевизоров на китайском рынке в апреле 2024 года. Общие поставки телевизоров в Китае в апреле упали на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,47 млн единиц.