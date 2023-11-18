Театр абсурда
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Театр абсурда

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Очередной развод, "мы ваш сотовый оператор". Осторожно!

Очередной развод, "мы ваш сотовый оператор". Осторожно!

  Вот прям только что: Звонок на мой мобильный с какого-то мобильного. Здрасьте, мы ваш оператор связи (правильно назвали), хотя год назад с номером перешел от одного оператора к другому.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....если даже ответили на звонок....как только услышали фразы &quot;мы из ФСБ&quot;, &quot;мы из вашего банка&quot;, &quot; мы из вашей сотовой компании&quot;....сразу прерывайте разговор и вносите номер в блокировку......
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9 час.
Кредо Маг
Зачем? А поиздеваться? 😀
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7 час.
Геннадий Б
У них столько номеров, что устанешь их блокировать.
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5 час.

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