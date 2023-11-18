Вот прям только что: Звонок на мой мобильный с какого-то мобильного. Здрасьте, мы ваш оператор связи (правильно назвали), хотя год назад с номером перешел от одного оператора к другому.
Очередной развод, "мы ваш сотовый оператор". Осторожно!
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....если даже ответили на звонок....как только услышали фразы "мы из ФСБ", "мы из вашего банка", " мы из вашей сотовой компании"....сразу прерывайте разговор и вносите номер в блокировку......
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9 час.
Кредо Маг
Зачем? А поиздеваться? 😀
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7 час.
Геннадий Б
У них столько номеров, что устанешь их блокировать.
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5 час.
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