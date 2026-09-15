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Тренер «Милана» Аморим — о Лиге Европы: «Наша цель — дойти до самого конца»

Тренер «Милана» Аморим — о Лиге Европы: «Наша цель — дойти до самого конца»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался о задачах команды в Лиге Европы.Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался о задачах команды в Лиге Европы.

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