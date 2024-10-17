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Царьград

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Делягин откровенно о перестановках во власти: "Новое назначение Белоусова - большая трагедия"

Делягин откровенно о перестановках во власти: "Новое назначение Белоусова - большая трагедия"

Михаил Делягин откровенно высказался о перестановках во власти: "Новое назначение Белоусова - большая трагедия".

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Пишут данную стать , для чего повторять текст по несколько раз в одной статье????!!!
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13 час.
S
Sobering
Делягин не понимает до сих пор как ВПК России финансируется, что очень странно.
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11 час.

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