Идёт война больше полутора лет! .а ТВ РФ и СМИ все потери врага считают и взахлёб рассказывают, какие мы молодцы завалили всю линию обороны разлагающимися на жаре трупами и дажа смакуя называя это "мясными штурмами" и никак не могут понять, что Зеленскому наплевать на потери.
В России обсуждают вопрос применения ТЯО на Запорожском направлении
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роман романыч
раз америка передает хохлам снаряды с урановым накончником,то нам надо применить ТЯО на западной украине,ближе польше,чтоб засрать их территорию.
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1 час.
Авас Анекак
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23 мин.
ВА
Владимир Акулов
К сожалению , хохлы первыми применят ЯО против России ... НАТО даст врагу компактные ядерные заряды ... Применять будут натовские специалисты... Но в *ООНе* пиндосы заявят , что хохлы сами *бонбу* сделали... И что СШа не при чем... И даже отговаривали хохлов от применения ЯО...Или скажут , что сами русские применили по себе ЯО...Как *сами * взорвали свой Северный поток...
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2 мин.
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