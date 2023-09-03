В России обсуждают вопрос применения ТЯО на Запорожском направлении

ВА

Владимир Акулов

К сожалению , хохлы первыми применят ЯО против России ... НАТО даст врагу компактные ядерные заряды ... Применять будут натовские специалисты... Но в *ООНе* пиндосы заявят , что хохлы сами *бонбу* сделали... И что СШа не при чем... И даже отговаривали хохлов от применения ЯО...Или скажут , что сами русские применили по себе ЯО...Как *сами * взорвали свой Северный поток...