Уважаемые новоаннинцы! Примите теплые поздравления с Днем физкультурника! Сегодняшний праздник объединяет всех, кто любит спорт вне зависимости от профессии и возраста.
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Уважаемые новоаннинцы! Примите теплые поздравления с Днем физкультурника! Сегодняшний праздник объединяет всех, кто любит спорт вне зависимости от профессии и возраста.