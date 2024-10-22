Ограничения на дорогах Нижегородской области из-за дорожных работ

В Нижегородской области начались дорожные ограничения, которые будут действовать почти неделю. Они связаны с ремонтными работами на трех федеральных трассах - М-7 "Волга", Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" и Р-177 "Поветлужье".
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