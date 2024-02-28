Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. С четверга по субботу, с 28 февраля по 2 марта, в горах Кубани (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.
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