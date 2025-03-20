Политнавигатор Чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем больше в него становится вовлечена новая администрация США.
Украина затягивает конфликт, превращая его в войну Трампа
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Авт ор, не понимаешь сукти дела, не мути воду. Эеля не сам по себедействует. За его спиной стоитТрамп, а не Европа.
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1 д.
Вадим Лебедев
За Зелей... стоят чиновники ЕС - во главе с Англией и ненавидящие Трампа америкосы. Будут всячески ему мешать, ведь он слегка разворошил их осиное гнездо и что бы его закусать... у них все средства хороши. Его ослабить и убрать, их задача №1.
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1 д.
Александр Николаевич
К О Н Е Ч Н О! Через 3-4 недели ЭТА война превратится в "ВОЙНУ ТРАМПА", а после промежуточных выборов Сената, превратится в бесконечные Э М П И Ч М Е Н Т Ы трампу! Ну а нам нужно брать Одессу и отрезать 404 от МОРЯ!!!
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15 час.
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