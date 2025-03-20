Владимир Алтайцев Авт ор, не понимаешь сукти дела, не мути воду. Эеля не сам по себедействует. За его спиной стоитТрамп, а не Европа.

Вадим Лебедев За Зелей... стоят чиновники ЕС - во главе с Англией и ненавидящие Трампа америкосы. Будут всячески ему мешать, ведь он слегка разворошил их осиное гнездо и что бы его закусать... у них все средства хороши. Его ослабить и убрать, их задача №1.