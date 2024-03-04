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Экс-президент "Спартака" Червиченко: команда начала дышать без Абаскаля

Экс-президент "Спартака" Червиченко: команда начала дышать без Абаскаля

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко критично оценил решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля покинуть Санкт-Петербург перед игрой 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом".

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