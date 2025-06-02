РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Мастер-классы по ПДД провели для учащихся «Курчатовской школы» в Щукине

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели мастер-классы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся начальных классов ГБОУ Школа № 1253, № 1517, №1515 района Хорошево-Мневники и ГБОУ «Курчатовская школа» района Щукино.

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