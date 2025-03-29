БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Ответ на вопрос автора прост и об'емен,эта мразь имеет фамилию Володин и его ЕдРосня в Думе.😗Миграционный ад, ...
  • Александр Салтановский
    Что пиндос заработал, то и получил, при чём - заслуженно, а не хер свой шнобель совать, куда собака х-й не сунет!Последняя фотосес...
  • Ольга Кожемякина
    Не хотят?! Да все чиновники знают, чего творят "там на верху" и четко выполняют все требования, спущенные сверху. Поч...Как нас медленно,...

В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников. Свои "метр на два", наверное "нашли"! Только сразу сдаваться таким.

В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников. Свои "метр на два", наверное "нашли"! Только сразу сдаваться таким.

Родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, передает корреспондент РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх