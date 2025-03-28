Власти Казани отреагировали на жалобы жителей ул. Хлебозаводской о закрытии пешеходного перехода через ж/д пути

История с переходом вышла на новый уровень. «Вести-Татарстан» одними из первых рассказали о проблеме жителей с улицы Хлебозаводская, которым закрыли проход через железнодорожные пути, люди обратились в нашу редакцию и после выхода сюжета в эфир — дело сдвинулось.