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Спорт Уик-Энд

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«Реал», «Барселона» или «Зенит»? Вендел сделал выбор

«Реал», «Барселона» или «Зенит»? Вендел сделал выбор

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на громкое заявление Виллиама де Оливейры, который еще в 2023 году в интервью изданию «Спорт-экспресс» предположил, что при должном отношении к делу полузащитник «Зенита» мог бы усилить состав мадридского «Реала».

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