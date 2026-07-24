«Реал», «Барселона» или «Зенит»? Вендел сделал выбор

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на громкое заявление Виллиама де Оливейры, который еще в 2023 году в интервью изданию «Спорт-экспресс» предположил, что при должном отношении к делу полузащитник «Зенита» мог бы усилить состав мадридского «Реала».
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