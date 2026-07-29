Украина: Пожары вспыхнули в районе Оболони Оболонского района и Святошинского района Киева рано утром по местному времени из-за падения обломков во время обстрела города российскими баллистическими ракетами.
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