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Контрафронт

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Украина: Пожары вспыхнули в районе Оболони Оболонского района и Святошинского района Киева рано...

Украина: Пожары вспыхнули в районе Оболони Оболонского района и Святошинского района Киева рано утром по местному времени из-за падения обломков во время обстрела города российскими баллистическими ракетами.

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