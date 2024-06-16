В Москве запретили продажу ряда продуктов, вызвавших отравление

<!–Категория: –> В Москве до конца расследования приостановлена продажа продуктов, которые могли стать причиной госпитализации нескольких человек с признаками ботулизма, сообщает 15 июня столичное управление Роспотребнадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии