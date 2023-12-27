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В Красногвардейском районе появилась мини-поликлиника

В Красногвардейском районе появилась мини-поликлиника

В Красногвардейском районе в ЖК «Цветной город» появилась «мини-поликлиника». Это центр общей врачебной практики, который относится к поликлинике №107, расположенный в шаговой доступности местных жителей.

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