Непутевые заметки

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Двуликий Песков или про игнорирование "звезд"

Двуликий Песков или про игнорирование "звезд"

Друзья! По-настоящему радостными, духоподъемными и ободряющими вестями полнится отечественный эфир: в Россию возвращаются ее "звезды", "звездочки" и даже совсем уж малоприметные "звездулечки"! Сначала "домой" потянулись супер-яхты: яхта господина Мордашова, стоимостью в годовой бюджет города Владивостока, на фоне этого самого города Возвращаются те, кто в конце февраля - начале марта дружными и стройными рядами и колоннами потянулся на "цивилизованный" и "демократический" Запад, к "коллегам" и "партнерам".

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