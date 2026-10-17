Генеральные прокуроры обвиняют компанию в нарушении законов о защите потребителей и утверждают, что чат-бот создаёт риски для несовершеннолетних Восемь американских штатов подали отдельные иски против OpenAI, обвинив компанию в том, что она вводила родителей в заблуждение относительно безопасности ChatGPT и слишком быстро выпустила продукт на рынок, несмотря на известные риски для детей.