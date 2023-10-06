Шахматистка из ЯНАО во второй раз борется за победу в мужском суперфинале

В музее-заповеднике «Царское Село» прошел пятый тур суперфиналов чемпионата России по шахматам. Ямальский гроссмейстер Александра Горячкина играла с самым юным участником мужского турнира, 16-летним Володаром Мурзиным из Химок.
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