Столкнулись с трубностями: что поменялось в Молдавии после выборов президента

В Молдавии месяц прошел после скандальных президентских выборов. Тогда власти из-за неудовлетворительных результатов обещали пересмотреть действующую политику, но сейчас уже понятно, что этого не произошло.
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