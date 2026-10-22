Gold - Is Gold about to break down further? Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! Youriverse Gold is showing clear signs of weakness on the daily timeframe, with the market continuing to print lower highs and lower lows.
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