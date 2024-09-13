Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fuckyouall
    Да неужели?!... Никто этого доселе не знал!... Ещё одни откровения мистера Очевидности!... Он бы лучше сказал, какая ..."ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ...
  • Людмила Феденюк
    Мнение специалиста очень важно!Шапками не закидаем,нужно готовится."ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ...
  • надежда смирнова
    Мы все скоро умрем,если не остановить тех...кто сидит в бункере."ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ...

Невоенный анализ-71. Все идет по плану. 13 сентября 2024

Невоенный анализ-71. Все идет по плану. 13 сентября 2024

Картинко не по теме, а к дате пятницы, 13-еТрадиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Да будет так.
Ответить
13 час.
Юрий Золотарев
Россия!! ТОЛЬКО вперёд!! Да сдохнет навсегда евро-бандеровская МРАЗЬ!!
Ответить
12 час.
л
людмила
Всё хорошо, кроме Курской области.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх