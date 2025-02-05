Очередные постановки СБУ. На Украине арестованы активисты «коммунистического подполья»

5 февраля 2025 года, в Соломенном суде города Киева должно было состояться очередное судебное заседание по сфабрикованному уголовному делу против украинских коммунистов и антифашистов братьев Михаила и Александра Кононовичей.
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