Бывший депутат Верховной рады от ОПЗЖ Вадим Новинский, уехавший с Украины из-за преследований киевского режима, не видит ничего, кроме случайности, в том, что его требование об отставке Владимира Зеленского прозвучало в тот же день, что и аналогичное заявление Дональда Трампа.