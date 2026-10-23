Бывший депутат Верховной рады от ОПЗЖ Вадим Новинский, уехавший с Украины из-за преследований киевского режима, не видит ничего, кроме случайности, в том, что его требование об отставке Владимира Зеленского прозвучало в тот же день, что и аналогичное заявление Дональда Трампа.
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