Упражнение НИШИ, которое поможет НЕ стареть

Освоив полное дыхание, вы уже не захотите возвращаться к своему доселе привычному способу дыхания. При этом способе дыхания у вас не будет нужды совершать все те ошибки дыхания, что свойственны большинству людей.
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