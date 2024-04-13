Политик Шевалье: Россию нужно позвать на конференцию по Украине в Швейцарии

Вице-президент женевского отделения «Швейцарской народной партии» Александр Шевалье считает, что необходимо обеспечить участие Российской Федерации в мирной конференции по ситуации на Украине в Швейцарии.
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