Командующий КСИР Салами подтвердил гибель главы корпуса в Сирии

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами сообщил о смерти главы корпуса иранских военных советников Киюмарса Пурхашеми из-за атаки террористов на север Сирии.
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