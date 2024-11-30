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Командующий КСИР Салами подтвердил гибель главы корпуса в Сирии

Командующий КСИР Салами подтвердил гибель главы корпуса в Сирии

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами сообщил о смерти главы корпуса иранских военных советников Киюмарса Пурхашеми из-за атаки террористов на север Сирии.

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