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Белый дом разъяснил ответ Байдена на вопрос об отсрочке Израилем наземного вторжения

Белый дом разъяснил ответ Байдена на вопрос об отсрочке Израилем наземного вторжения

Американский президент Джо Байден не расслышал вопроса репортера, который спросил, следует ли Израилю отложить наземное вторжение в Газу до тех пор, пока будет освобождено большинство заложников, объяснил 20 октября Белый дом его положительный ответ.

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