Белый дом разъяснил ответ Байдена на вопрос об отсрочке Израилем наземного вторжения

Американский президент Джо Байден не расслышал вопроса репортера, который спросил, следует ли Израилю отложить наземное вторжение в Газу до тех пор, пока будет освобождено большинство заложников, объяснил 20 октября Белый дом его положительный ответ.
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