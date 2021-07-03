«Челси» может подписать контракт с Уэйном Хеннесси

«Челси» может подписать вратаря Уэйна Хеннесси, сообщает Daily Express. По информации источника, клуб хочет найти футболиста на роль резервного вратаря и считает 34-летнего валлийца, который является свободным агентом, подходящей кандидатурой.
«Челси» может подписать вратаря Уэйна Хеннесси, сообщает Daily Express. По информации источника, клуб хочет найти футболиста на роль резервного вратаря и считает 34-летнего валлийца, который является свободным агентом, подходящей кандидатурой.
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