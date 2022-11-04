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Виллиан: «Азар – выдающийся игрок и классный парень. Он называл меня «Виллиан Бекхэм», когда я много забивал со штрафных»

Виллиан высоко отозвался о бывшем партнере по «Челси» Эдене Азаре. «В «Челси» конкуренция в атаке была очень сильной: Дрогба, Лукаку, Диего Коста, много качественных игроков.

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