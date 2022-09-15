Приморские снайперы совершенствуют навыки стрельбы в городских условиях

Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, отрабатывают практические действия в городских условиях, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт министерства обороны.
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