CBS News: ФБР не может получить доступ к трем зашифрованным платформам Крукса

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) до сих пор не смогли получить доступ к нескольким зашифрованным платформам, обнаруженным в телефоне Томаса Мэтью Крукса, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.