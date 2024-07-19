CBS News: ФБР не может получить доступ к трем зашифрованным платформам Крукса

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) до сих пор не смогли получить доступ к нескольким зашифрованным платформам, обнаруженным в телефоне Томаса Мэтью Крукса, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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