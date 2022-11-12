Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Кавай Ленард принял участие в игре 5 на 5, но пока не готов к возвращению

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в пятницу принял участие в игре 5 на 5 впервые после того, как в октябре выбыл из строя из-за проблем с правым коленом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх