Алаудинов показал уникальные кадры с дроном Supercam из курского приграничья

Спецназ «Ахмат» показал работу разведывательно-ударного комплекса Supercam в Курской области. Командир подразделения Апти Алаудинов в своем Telegram-канале опубликовал кадры боевой работы, на которых запечатлено уничтожение гаубицы М777 ВСУ.
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