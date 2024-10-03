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Алаудинов показал уникальные кадры с дроном Supercam из курского приграничья

Алаудинов показал уникальные кадры с дроном Supercam из курского приграничья

Спецназ «Ахмат» показал работу разведывательно-ударного комплекса Supercam в Курской области. Командир подразделения Апти Алаудинов в своем Telegram-канале опубликовал кадры боевой работы, на которых запечатлено уничтожение гаубицы М777 ВСУ.

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