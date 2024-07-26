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За убийство русского офицера - 20 тысяч долларов. Бомбу собирал под контролем СБУ: О чём ещё проговорился на допросе диверсант из Москвы

За убийство русского офицера - 20 тысяч долларов. Бомбу собирал под контролем СБУ: О чём ещё проговорился на допросе диверсант из Москвы

Задержанный диверсант Евгений Серебряков, который попытался убить русского офицера, на допросе рассказал о сотрудничестве с СБУ.

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