В сети призвали не пускать сестер Кардашьян и Дженнер на Met Gala 2024

Пользователи сети призвали не пускать сестер Кардашьян и Дженнер на Met Gala 2024. 9 ноября стала известна тема предстоящего бала, который проходит ежегодно при американском Метрополитен-музее, однако читатели портала Page Six заявили, что совсем не ждут на мероприятии появления семьи Кардашьян.