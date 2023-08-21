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Кубок мира. Финал. Карлсен черными сыграет с Прагнанандхой в первой партии

Кубок мира по шахматам Баку, Азербайджан Финал Начало партий – 14.00 по московскому времени.  Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Магунс Карлсен (Норвегия) Матч за 3-е место Фабиано Каруана (США) – Ниджат Абасов (Азербайджан) ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.

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