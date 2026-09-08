Специалист по питанию Гредусова назвала нежелательные первые ингредиенты в БАДах

Эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова посоветовала проверять, чтобы первым ингредиентом в БАДах был витамин или другое действующее вещество, а не наполнитель.
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