ЦБ подал апелляцию по делу об изъятии у миноритариев акций СМЗ

Банк России подал апелляционную жалобу по делу об изъятии в пользу государства акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ), принадлежащих миноритарным акционерам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.
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