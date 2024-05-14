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ЦБ подал апелляцию по делу об изъятии у миноритариев акций СМЗ

ЦБ подал апелляцию по делу об изъятии у миноритариев акций СМЗ

Банк России подал апелляционную жалобу по делу об изъятии в пользу государства акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ), принадлежащих миноритарным акционерам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.

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