УАЗ возобновит выпуск экспедиционных версий моделей

УАЗ планирует возобновить производство и продажу экспедиционных версий своих моделей. На первом этапе на предприятии начнут выпуск особых версий «Хантера» и УАЗ СГР («буханка»), сообщили 19 февраля источники «Известий» на Ульяновском автозаводе.
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