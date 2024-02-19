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УАЗ возобновит выпуск экспедиционных версий моделей

УАЗ возобновит выпуск экспедиционных версий моделей

УАЗ планирует возобновить производство и продажу экспедиционных версий своих моделей. На первом этапе на предприятии начнут выпуск особых версий «Хантера» и УАЗ СГР («буханка»), сообщили 19 февраля источники «Известий» на Ульяновском автозаводе.

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