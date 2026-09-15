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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эстебан Окон об 11-м месте в Мадриде: «Хаас» разочарован. Команда могла достичь гораздо большего»

Пилот « Хааса » прокомментировал 11-е место на Гран-при Испании . «Мы все разочарованы. Думаю, мы могли достичь гораздо большего, мы заслужили оказаться в очках.

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