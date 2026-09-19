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Рязанские новости

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В Рязанской области открыта горячая линия по выборам

В Рязанской области открыта горячая линия по выборам

Горячая линия в Рязанской области принимает вопросы о голосовании и работе участков круглосуточно, звонок бесплатный.

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