Ольга Орлова рассказала о проблеме с дочерью

Поп-звезда снова стала матерью в 2023 году. Сейчас она очень переживает за Анну. Ольга Орлова, бывшая участница популярной группы «Блестящие», счастлива в браке с бизнесменом Валерием на протяжении трех лет.
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