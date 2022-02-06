Месси забил 2-й мяч в чемпионате Франции и помог «ПСЖ» разгромить «Лилль»

Футбол , 07 фев, 00:56 0 «ПСЖ» разгромил на выезде «Лилль» в матче чемпионата Франции, Месси забил один из голов Аргентинский футболист Лионель Месси забил свой второй мяч в рамках чемпионата Франции и помог «Пари Сен-Жермен» разгромить на выезде действующего чемпиона страны «Лилль» Фото: Getty Images/Fotobank Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил свой второй мяч в рамках чемпионата Франции и помог своей команде разгромить в гостях «Лилль» в матче 23-го тура Лиги 1.